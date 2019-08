Deze 8 onbekende Vlamingen nemen het op tegen bekend Vlaanderen

Aan lef ontbreekt het hen alvast niet, de 8 onbekende Vlamingen die dit najaar de strijd aangaan met VTM. In Beat VTM komen ze oog in oog te staan met Koen Wauters, Nathalie Meskens, Kürt Rogiers, Natalia, Freek Braeckman, Mathias Coppens, Olga Leyers en Guga Baúl, en dagen ze hen uit om in 100 dagen tijd een discipline onder de knie te krijgen die ze nooit eerder uitoefenden. Van een loodzware krachtmeting tot challenges waarbij creativiteit, handigheid of pure brain power een must zijn.

De kick-offaflevering van Beat VTM op maandag 2 september wordt een eerste sleutelmoment in Beat VTM. Dan ontdekken de VTM-gezichten wie hun tegenstanders zijn en nóg belangrijker: in welke discipline ze het tegen elkaar zullen opnemen. Het VTM-team zal onderling moeten uitmaken wie welk duel voor zijn rekening neemt. Naar wie worden de meest extreme, fysieke uitdagingen doorgeschoven? Wie beschouwen de 8 bekende Vlamingen als hun sterkste, slimste, handigste, taaiste of snelste teamlid?

Eens die belangrijke beslissing is gevallen, focussen de bekende en onbekende Vlamingen zich met behulp van een professionele coach op 1 missie: de beste worden in hun discipline. Want 100 dagen later wordt in een meeslepend duel uitgevochten wie triomfeert en wie roemloos onderuitgaat in Beat VTM.

Thomas (29, Kessel-Lo) is ergonomisch adviseur en staat bij zijn collega’s bekend als een sympathieke, maar vooral sportieve, jonge kerel. En dat is zeker niet overdreven: goedlachse Thomas fitnest, fietst en doet aan openwaterzwemmen. Zijn grote voorbeeld is zijn vader, een voormalig paracommando.

Sander (28, Bilzen) werkt als coördinator voor Concertzaal Het Depot in Leuven. Hij is bezeten door sport: 5 keer per week loopt hij minstens 10 km met een gewichtsvest om. Daarnaast doet hij nog krachtoefeningen. Sander heeft er alles voor over om fit en gezond te blijven.

Sam (42, Brecht) is ingenieur elektromechanica en werkt als vertegenwoordiger. Sinds zijn 7de is hij als een bezetene bezig met turnen, tumbling en acrogym. En niet zonder succes. Sam won al heel wat medailles, zowel op Europees als op wereldniveau. Nu doet hij enkel nog aan crossfit, maar zelfs daarin wil hij de beste zijn.

Kim (47, Tielrode) is een alleenstaande mama van 2 zonen en een echte levensgenieter. Ze combineert haar werk als zelfstandig logopediste met dat van leerkracht. Haar grote passie is tapdansen.

Sara (26, Deinze) houdt van uitdagingen, adrenaline en avontuur. Ze barst van energie. Die kan ze gelukkig kwijt in haar werk. Elke dag smijt ze zich als kinesiste en als referentiepersoon voor ouderen met dementie. Sara is ook erg sportief.

Margaux (26, Menen) is een echte avonturier en een vat vol energie. Ze woonde ooit 6 maanden in Canada en trekt ook nu nog regelmatig naar het buitenland voor avontuurlijke reizen. Margaux behaalde deze zomer haar master in de bedrijfspsychologie.

Piet (61, Kruisem) is de senior van de groep en een rasechte Gentenaar. Tot voor kort verdiende hij zijn brood als vertegenwoordiger, maar sinds 1 juli 2019 is hij voltijds met pensioen. Piet is getrouwd met Chris, een van de weinige gediplomeerde tenenlezers van België.

Geert (29, Maasmechelen) werkt als leerkracht LO op een middelbare school. Hij is ook sportverzorger van zijn lokale voetbalclub, jeugdcoördinator en leraar ‘kleuterturnen’. Geert woont nog thuis, maar een klein jaar geleden ontmoette hij de liefde van zijn leven. Samen met haar bouwt hij nu een huis.