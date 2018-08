BINNENKORT: Bazart - Het Begin Voorbij

Ze lanceerden de leuze ‘liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’ en daar leven de mannen van Bazart ook naar. Monsterhits, volle Sportpaleizen, tientallen awards, duizenden fans: Mathieu, Simon en Oliver beleven al 2 jaar het ene succes na het andere. Een duizelingwekkend snelle klim, waarvan het verhaal in september te zien is bij VTM. In hun allereerste rockumentary Bazart – Het Begin Voorbij geeft de groep een exclusieve inkijk in hun meest cruciale momenten op muzikaal én persoonlijk vlak. Dat kwamen ze zelf bekendmaken bij Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, vlak voor hun Sunset Concert in het Q-Beach House.

In Bazart – Het Begin Voorbij tonen de bandleden voor het eerst hoe ze elk omgaan met het grote succes en wat hun toekomstplannen zijn. De camera’s volgen de – soms hobbelige – weg naar hun tweede album en zijn er ook bij tijdens de schaarse vrije momenten in hun leven. Van de huiskamer tot de festivalwei. Van het prille begin tot nu. De rockumentary gaat op vrijdag 14 september 2018 in avant-première in Kinepolis Antwerpen en loopt nadien het hele weekend in alle Kinepolis bioscopen. De uitzending zelf volgt later in september. Kan je niet meer wachten? Reserveer dan hier je tickets voor de première.