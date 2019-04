Wereldwijd kijken mensen uit naar het eerste kindje van de Britse prins Harry en z'n vrouw Meghan Markle. We weten nog niet of het al geboren is en àls dat zo is, dan gaan de ouders hun baby wellicht nog niet meteen aan iedereen laten zien. Dat is al 1 van de tradities waar ze wellicht mee gaan breken. 1 ding staat al wel vast: 't wordt een opmerkelijke telg in de geschiedenis van het Britse koningshuis. Want dit kind heeft Brits -Amerikaanse roots . En 't heeft ook donker bloed. Een mengelmoes aan invloeden dus- zoals veel Britten vandaag. Dit is: babykoorts in Groot-Brittannië.