De maffia in Italië ondergaat een stevige verjongingskuur. Jonge clanhoofden of peetvaders willen er de leiding van de oude maffia overnemen. Ze worden “de babybazen” genoemd. In de reportage spreken we met enkele van hen. We volgen ook “de Valken”, het elitekorps dat op hen jaagt. En we trekken naar de jeugdgevangenis van Napels, waar het geweld ongeziene vormen aanneemt.