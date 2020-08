Axel Daeseleire verblijft 5 dagen lang op plekken waar je normaal niet zomaar kan meelopen

Axel Gaat Binnen: vanaf 31 augustus op maandag om 21.40 bij VTM

Vanaf 31 augustus opent Axel Daeseleire elke maandag om 21.40 de deuren van arena’s waar je normaal niet zomaar enkele dagen kan verblijven. In Axel Gaat Binnen logeert Axel vijf dagen en vier nachten in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek, een woonzorgcentrum, een revalidatiecentrum, een crisisopvang voor drank- en drugsverslaafden, een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en een forensisch psychiatrisch centrum, waar Axel logeert tussen geïnterneerden die criminele feiten hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar werden verklaard.

Axel: “Voor mij was dit een bootcamp voor de ziel, een soort hyperintens speeddaten met bijzondere mensen die een heel apart leven leiden in de schaduw van onze samenleving, en dit in zes zeer uiteenlopende arena’s. Ik heb mij zeer geprivilegieerd bevonden om deze wervelende reis in hoofden, harten en geesten van alle mensen die ik ontmoette te mogen meemaken en te registreren. In die zin is Axel Gaat Binnen op de meest essentiële manier mogelijk binnengekomen en heeft het me verwonderd, ontroerd, geschokt, verbaasd maar ook gevormd, gesterkt en rijker gemaakt als mens.”

Axel leeft mee op het ritme van de bewoners. Hij verlaat tijdens zijn verblijf de instelling niet, hij zit mee aan tafel met de patiënten, geïnterneerden, bewoners of revalidanten. Hij eet wat zij eten, gaat slapen wanneer zij gaan slapen en begint zijn dag wanneer zij hun dag beginnen. 24 op 24, vijf dagen aan een stuk. Overdag wordt hij gevolgd door een cameraploeg, ’s nachts filmt hij zichzelf.

Axel praat er met mensen die op een kruispunt staan in hun leven. Die verkeren in crisissituaties. Die fysieke en/of emotionele pijn ondergaan. En ook met mensen die buiten de maatschappij staan, zoals geïnterneerden in een forensisch psychiatrisch centrum die criminele feiten pleegden en niet weten wanneer - en òf - ze ooit terug buiten mogen. Axel krijgt niet alleen een inkijk in hun dagdagelijkse leven in de ‘instelling’, maar ook in hun ziel en hoofd.

Naast de bewoners ontmoet Axel ook dokters, begeleiders, psychologen, chirurgen, maatschappelijk werkers en toevallige passanten. Zij zorgen ervoor dat de kijkers een compleet beeld krijgt van wat er zich achter de schermen van de instelling afspeelt.

DE ARENA’S