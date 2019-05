Anuna, no way back

Iedereen kent Anuna De Wever: de tiener die het land opriep om actie te ondernemen voor het klimaat. Meteen stond ze VOL in àlle spotlights; in de media maar ook de sociale media. In het begin keek iedereen benieuwd naar haar: een fenomeen van 17. Maar ze werd al snel een splijtzwam: mensen aanbidden haar bijna of verguizen haar. Dat is zwaar om dragen voor een jong meisje dat zich nog helemaal aan het ontwikkelen is. Hoe houdt ze dat vol? Waar is zij onzeker over? Hoe combineert ze haar acties met school? Cathérine Moerkerke volgde 2 maanden het spoor van Anuna en zocht antwoorden op deze vragen.