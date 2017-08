Angelina Jolie, rolmodel met duister verleden

Donderdag 17 augustus - In de showbizzpers gonst het opnieuw van de geruchten dat Brad Pitt en Angelina Jolie zich zouden verzoenen. Voorlopig wordt het verhaal niet bevestigd noch ontkend. Feit is dat Angelina Jolie, ook zonder Brad Pitt, weinig moet doen om alle aandacht naar zich toe te zuigen. In de reportage komen getuigen aan bod die praten over het koppel Brangelina en unieke, privébeelden van de jonge, rebelse Angelina.

'Anelina Jolie, rolmodel met duister verleden', donderdag 17 augustus om 22.10 bij vtm.