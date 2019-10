Calhoun, Mississippi, USA: Andy Peelman gaat mee op patrouille met een deputy van een Sheriff's Office met bescheiden middelen. Deputy Jimmy Wiygul staat er voor de meeste taken alleen voor in een politiezone die maar liefst 10 keer zo groot is als Brussel. Voor Andy mee op patrouille mag, moet hij eerst bewijzen dat hij om kan met de beschikbare wapens.