"Dit is het spannendste dat ik ooit in mijn leven gedaan heb"

Dit is 100% wie ik ben in mijn natuurlijke habitat: de politie. – Andy Peelman

Andy Peelman is naast acteur, ook écht politieagent. In Andy op Patrouille gaat hij langs bij buitenlandse collega’s. Hij trekt er het plaatselijke uniform aan en beantwoordt echte oproepen samen met zijn collega's van o.a. de Policía Nacional van Colombia, het Sheriff's Office van Virginia of de Border Police van Israël. Andy beleeft vanop de eerste lijn hoe de politie omgaat met plaatselijke problemen. Hij ziet verschillen en gelijkenissen met hoe agenten hier in België werken en leert collega's kennen die dezelfde passie delen: politiewerk.