Andy Peelman vervoegt politiediensten over de hele wereld

Andy Peelman is naast acteur in De Buurtpolitie, ook écht politieagent. In Andy op Patrouille volgt hij vanaf 15 oktober elke dinsdag om 20.35 lokale politiediensten over de hele wereld. Hij trekt er het plaatselijke uniform aan en gaat mee op interventie met zijn collega's van o.a. de Policía Nacional van Colombia, het Sheriff's Office van de Amerikaanse staat Virginia of de Border Police van Israël. Hij past zich aan aan de gewoonten van de policiers, maar blijft altijd zijn warme, humoristische en enthousiaste zelf. Andy beleeft vanop de eerste rij met welke problemen zijn buitenlandse collega’s geconfronteerd worden en hoé en met welke middelen ze die (proberen) oplossen. Hij gaat op zoek naar de verschillen en gelijkenissen met hoe agenten hier in België werken. En hij leert collega's kennen die dezelfde passie delen: politiewerk.