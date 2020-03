VTM zendt dramareeks Amigo’s uit als eerbetoon aan Johny Voners

Op dinsdag 17 maart 2020 verloor Johny Voners een moedige strijd tegen kanker. Johny stond recent nog op de set van de nieuwe fictiereeks ‘Een Goed Jaar’ en ook zijn rol in Amigo’s blijft onnavolgbaar. Uit eerbetoon aan hem zendt VTM vanaf nu zondag, 22 maart, elke week om 21.05 een dubbelaflevering uit van de dramareeks Amigo’s. Aan de zijde van Johny zijn ook Jurgen Delnaet, Wouter Hendrickx, Mathieu Sys, Frances Lefebure, Sahin Avci, Tom Van Bauwel, Kürt Rogiers en Sandrine André te zien. Het hele seizoen van Amigo’s is ook te bekijken op het gratis online videoplatform VTM GO.

Maarten Janssen, channelmanager VTM: “We hebben deze week spijtig genoeg afscheid moeten nemen van de fantastische acteur Johny Voners. Uit eerbetoon aan hem zenden we de reeks Amigo’s nogmaals uit. Velen denken bij Johny uiteraard spontaan aan Xavier uit De Kampioenen, maar hij was een echte rasacteur die heel uiteenlopende rollen voor zijn rekening nam, zoals zijn rol in Amigo’s of de rol die hij speelt in de reeks Een Goed Jaar, die nog moet starten. Bij deze een warme oproep om zondag naar Amigo’s te kijken, want Johny verdient een groot publiek.”

Vanaf nu zondag 22 maart, elke week een dubbelaflevering om 21.05 bij VTM