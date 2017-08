Als ik de lotto win

Eén op de twee Amerikanen speelt elke week op de lotto. De Amerikaanse loterij is daarmee één van de grootste ter wereld. De afgelopen twee jaar waren er in de VS tien personen die elk plots zo’n 150 miljoen dollar rijker werden. Anders dan in België is het geen taboe om publiek te maken dat je van de ene op de andere dag multimiljonair bent geworden, integendeel. Maar de lotto winnen is niet altijd rozengeur en maneschijn. In de VS verliest de helft van de winnaars al hun geld in de eerste vijf jaar.

