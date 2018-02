Alloo op bezoek bij Theo Francken

Voor de derde aflevering van zijn reportagereeks ALLOO BIJ heeft Luk Alloo Marc Wilmots kunnen strikken voor een uniek portret. Want voor het eerst sinds zijn ontslag op 15 juli 2016 verbreekt de voormalige bondscoach zijn lange stilzwijgen en spreekt hij voor het eerst voor tv, met een Vlaamse reportagemaker. Ook over zijn toekomst. Wilmots laat in deze reportage in zijn hart kijken, maar hij beantwoordt ook vragen over zijn ontslag, zijn visie op de Belgische voetbalbond en de aanhoudende kritiek op zijn persoon.

“Mijn toekomst ligt niet in België. Dat is zeker. Maar of die ook buiten Europa ligt, kan ik niet vertellen. Ik wil het spannend houden. Afwachten.”

“De voetbalbond had me gevraagd om nog wat langer te blijven. Maar daar ben ik niet op ingegaan.”

Marc Wilmots was 16 jaar profvoetballer en kwam 70 keer uit voor de nationale ploeg. Later werd hij 3 jaar assistent-bondscoach en 4 jaar bondscoach. Luk Alloo verrast hem met met een paar trips down memory lane. Zo gaat hij met Wilmots mee naar zijn geboortehuis, een boerderij in Jodoigne. “Ik ben geboren op onze boerderij. Er lag die dag twee meter sneeuw, de dokter kon niet langs komen. Ondanks de armoede thuis had ik een perfecte jeugd. Het plan was om de job van mijn vader over te nemen en boer te worden. Ik werkte hard op het erf, maar bleef toch in de luwte voetballen. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n carrière zou kunnen uitbouwen.”

Na jaren bezoekt Marc nog eens zijn oude jeugdclub R.A.S. Jodoigne. Daar confronteert Alloo hem met zijn enige echte voetbalidool. Een legendarische voetballer die toen voor Club Brugge speelde: Jan Ceulemans. De ex-bondscoach praat ook honderduit over hoe hij ook zelf moest afkicken van topsport.

“Na mijn voetbalcarrière had ik een depressie. Mijn cardioloog zei mij : 'Marc, je hebt een depressie!' Ik geloofde hem niet. Maar hij zei dat ik moest afkicken van de adrealinekick die gepaard ging met voetballen in een gevuld stadium. Plots voetbalde ik niet meer en ik werd humeurig. Niemand vertelde mij hoe dat kwam. Ik ben toen terug gaan sporten om stilaan af te kicken.”

Alloo leert Wilmots kennen als een realistische, no nonsense man. Wilmots kreeg al tijdens zijn actieve voetbalcarrière veel harde kritiek. Toen hij in 1996 van Standard naar de Duitse topclub Schalke transfereerde, kreeg hij in de media bakken commentaar: hij zou het niveau van de Duitse competitie nooit aankunnen. Marc bewees het tegendeel en voetbalde er 6 seizoenen. In het stadion van Schalke haalt hij herinneringen op. “Het is verdorie al 20 jaar geleden. Dit waren mijn topjaren. We hingen zo goed aan elkaar, en nu nog, als een ex-ploegmaat mij belt, sta ik er meteen.”

Alloo vliegt ook naar Bordeaux. De tweede thuishaven van Marc Wilmots. Ze bezoeken er het stadion waar hij tussen 2000 en 2001 heeft gespeeld en ook het Golf du Médoc Resort, het basiskamp waar de Rode Duivels tijdens het voorbije EK verbleven. Op zijn hotelkamer reflecteert Marc Wilmots over het EK.

“Na de wedstrijd tegen Wales heb ik niet geslapen.”

Het palmares van Marc Wilmots als bondscoach blijft indrukwekkend. Hij loodste de nationale ploeg van posititie 71 naar 1 in de FIFA ranking. Onder zijn bewind zaten de voetbalstadions weer vol en na 12 jaar afwezigheid deden de Rode Duivels weer eens mee aan een WK en later een EK.

