“De nacht heeft mij een andere kijk op het leven gegeven.” - Luk Alloo

In Alloo in de Nacht heeft Luk Alloo toevallige en niet toevallige ontmoetingen met mensen die werken, leven en gedijen in de nacht. Wegenwerkers, callgirls, verplegers, daklozen, taxichauffeurs, marktkramers, cafébazen, nachtraven, kunstenaars, detectives. Alloo start zijn draaidagen ’s avonds laat en gaat door tot de zon opkomt.