Luk neemt Dina mee naar IJsland én naar Puurs. Daar biedt ze hem een inkijk in haar leven. IJsland staat voor Dina symbool voor schoonheid, avontuur en broodnodige rust. In Puurs kijkt Dina met enorm veel warmte terug naar haar soms moeilijke schooltijd en de onbezorgde jaren in de jeugdbeweging. Luk vraagt Dina uit over haar ouders, de liefde, haar kinderen en ... over seks.