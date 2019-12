Luk Alloo neemt Bart Kaëll mee op sleeptouw. Bart praat over zijn outing en vertelt waarom hij nooit een liefdesliedje voor een man zal zingen. Luk neemt Bart mee naar zijn oude school in Oudenaarde en vergezelt hem bij zijn optredens. Tussendoor vertelt Bart over zijn strenge opvoeding en zijn relatie met Luc Appermont.