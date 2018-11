"2000 liter mayonaise en nog eens 600 liter sambal zie ik hier op uw lijst staan, dat is al 2600 kilo aan saus, en dan kijk ik nog niet eens naar de rest van de goederen”. Het is duidelijk: de lekkernijen die een chaffeur op de A12 vervoert, zullen zwaar op z’n maag liggen. De sausjes komen hem duur te staan: 1800 euro boete. Het levert de man instant een indigestie op, vermoeden we.