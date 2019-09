Buurtpolitie-acteur wordt tegengehouden in de Wegpolitie

De Buurtpolitie duikt op in De Wegpolitie. Acteur Eric Peeters, die al 12 seizoenen lang het onthaal in de VTM-reeks De Buurtpolitie verzorgt, wordt door Luk Alloos Wegpolitie langs de kant van de weg gezet terwijl hij samen met zijn vrouw onderweg is. Eric rijdt met een aanhangwagen en die willen de agenten eens aan een controle onderwerpen. Wanneer de agent Eric in zijn wagen ziet zitten, grapt hij meteen: “Een collega!”. Luk Alloo herkent Eric echter niet: “Waar moeten we jou van kennen? Ik vind dat je eruit ziet als een circusartiest”.