Alloo bij de wegpolitie is terug!

Geen arena zo herkenbaar als de Vlaamse autosnelweg. Dagelijks maken miljoenen autobestuurders er gebruik van, onder het toeziend oog van de Federale Wegpolitie. Na een succesvol tweede seizoen van Alloo bij de Wegpolitie volgt Luk Alloo binnenkort opnieuw in hun kielzog. Met zijn gekende interviewstijl belicht hij hoe het er op de Vlaamse autosnelweg aan toegaat.

Alcoholcontroles, grootschalige flitsacties, spoedinterventies, vaststellingen van ongevallen: Luk Alloo brengt ze allemaal in beeld. Van kleine menselijke verhalen tot groots opgezette achtervolgingen. Bekende gezichten keren in dit nieuwe seizoen terug, maar ook nieuwe politieagenten worden geïntroduceerd. Een twaalftal agenten neemt Luk Alloo twaalf weken lang mee op hun rit in de zones Antwerpen, Brecht en Turnhout. Luk volgde de politieteams maandenlang dag én nacht tijdens hun werkshiften. Voor het eerst mocht hij ook meerijden met een gerechtelijke cel van de Wegpolitie.

In elke aflevering toont Luk Alloo verschillende interventies en meteen valt de polyvalentie van de politieagenten op. “De wegpolitie kampt vaak met onverwachte situaties op de weg en moet overal op inspelen. Je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal gebeurt tijdens hun werkuren”, klinkt het bij Luk. Alloo – zelf criminoloog van opleiding – zit de agenten op de huid tijdens de vele interventies die hij volgt. Zo schetst hij een eigenzinnig beeld van de Wegpolitie, die tijdens de vele politionele tussenkomsten ingrijpt, bemiddelt en verzoent, maar ook beboet, oppakt, achtervolgt en achter de tralies zet.