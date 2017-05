Paula ontdekt dat ze zwanger is. Nelson maakt kans op promotie, maar in zijn persoonlijk leven gaat het hem minder voor de wind en hij wil dat zijn partner opkrast. Na een ongeval kunnen niet alle gewonden tegelijkertijd naar het ziekenhuis overgebracht worden. Ben en dokter Luke verschillen van mening over wie het eerst zal worden vervoerd. Luke krijgt een woede-uitbarsting en haalt uit naar Ben. Ondertussen sukkelt dokter Mitch met zijn gehoor.