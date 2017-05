Ambulanciers Ben en Scott bevrijden een man uit zijn wagen, nadat die een ernstig ongeval heeft gehad. Het blijkt de vader van dokter Luke te zijn. In het ziekenhuis beschuldigt de norse man er Paula van achter Lukes geld aan te zitten. Het is Brons laatste werkdag en ze raadt Jared aan om te solliciteren voor haar job. Ondertussen wordt Mitch depressief door zijn uitzichtloze situatie. Hij besluit terug aan de slag te gaan, maar hij brengt Terri hierdoor in de problemen.