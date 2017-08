Achter de schermen van de Britse Vogue (deel 2)

Telefacts Zomer keert terug naar de redactie van het Britse modeblad Vogue. Daar bereiden ze het jubileumnummer voor de 100ste verjaardag van het magazine voor.

En dat moet perfect zijn. Hoofdredactrice Alexandra Shulman: “Dit nummer zullen ze bewaren. Het is een historisch document, een collector’s item. Ooit zal het een paar honderdduizend pond waard zijn.” Daarom houdt Schulman een serieuze verrassing achter de hand: niemand minder dan Kate Middleton, de hertogin van Cambridge en echtgenote van Prins William, wordt het gezicht van de cover. “Mijn redactiechef Fran wist ervan en Rosie, die alles voor de fotoshoot in gereedheid moest brengen. En Lucinda, want zij moest de styling doen. Lange tijd waren zij de enigen die op de hoogte waren.”

