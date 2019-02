8 Years Old And Smuggling Drugs

In Groot-Brittannië worden kinderen van amper 8 jaar gelokt om drugs te smokkelen. Bendes gebruiken de kinderen om drugs buiten de stad naar verschillende drugspanden te brengen. Deze criminele bendes gebruiken dan hun telefoonnummers om de jonge drugssmokkelaars werk te bezorgen. Deze telefoonlijnen staan bekend als ‘county lines’. In de reportage komen we te weten hoe het in z’n werk gaat. Eén ding wordt snel duidelijk: meestal bekoop je het met je vrijheid of met je leven.