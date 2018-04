Bekende duo’s baten 2 Sterren Restaurant uit op deze 4 smaakvolle locaties

In 4 horecazaken in evenveel Vlaamse steden heerst er dezer dagen extra veel bedrijvigheid. Aan de buitenkant van de panden doet niets vermoeden dat 4 bekende duo’s binnen druk in de weer zijn voor de opening van hun eigen 2 Sterren Restaurant. Voor elk van hen hét culinaire avontuur van hun leven. Roel Vanderstukken & Kürt Rogiers, Jacques Vermeire & Herman Verbruggen, Bieke Ilegems & Erik Goossens en Marie Verhulst en Andy Peelman openen over enkele dagen de deuren van hun restaurant en ontvangen hun eerste betalende klanten. Dat doen ze op 4 smaakvolle locaties: De Witte Villa in Leuven, De Kapel in Mechelen, Ottentic in Brugge en Illie Mangaro in Gent.

Roel & Kürt kokkerellen in De Witte Villa in Leuven. De romantische architectuur uit de jaren 20, prachtige parketvloeren en groene omgeving vormen het ideale kader voor hun restaurant Stove. Roel en Kürt vertrekken vanuit de gerechten die iedereen kent, maar gaan er creatief mee aan de slag. Geen alledaagse keuken dus, maar onverwachte smaakcombinaties die mensen kunnen verrassen.

Bieke & Erik openen de deuren van hun restaurant The Blue Boxs. Dat doen ze in Ottentic, een authentieke locatie in hartje Brugge. De hippe bar en gezellige eetruimte nodigen uit voor de culinaire wereldreis die Bieke en Erik hun gasten willen aanbieden. In The Blue Boxs serveren ze wereldkeuken en mediterraanse gerechten met een twist.

Koe-Cook. Dat is de originele naam die Jacques & Herman voor hun restaurant bedachten. Zij trekken naar De Kapel in Mechelen, een stijlvol kader waarin het kleurrijke glasraam blikvanger is. De kapel deed meer dan 80 jaar dienst voor gelovigen, maar is nu even the place to be voor wie wil genieten van “gezellige Vlaamse klassiekers met een touch of Herman en een glas Jacques”.

Marie & Andy brengen hun concept tot leven in Illie Mangaro in Gent. Deze trendy food lodge op Dok Noord is de ideale uitvalsbasis voor wie van inspirerende smaken en kleuren houdt. Marie en Andy openen er The Pescetarian. De naam zegt het zelf: het duo serveert er geen vlees, maar wel vis. Daarmee willen ze bewijzen dat een etentje zonder vlees ook leuk, lekker en gezellig kan zijn.

De 4 restaurants openen vanaf deze week gespreid hun deuren voor het publiek. Hoe de bekende restaurantuitbaters het er vanaf brengen is vanaf 15 mei 2018 elke dinsdag en donderdag om 20.35 te zien bij VTM.