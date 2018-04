4 bekende duo’s runnen eigen ‘2 sterren restaurant’. Reserveren kan nu!

4 bekende duo’s met een passie voor lekker eten worden binnenkort ondergedompeld in de meest intensieve restaurantervaring ooit. In het gloednieuwe VTM-programma 2 Sterren Restaurant slaan Roel Vanderstukken & Kürt Rogiers, Marie Verhulst & Andy Peelman, Bieke Ilegems & Erik Goossens en Jacques Vermeire & Herman Verbruggen de handen in elkaar om hun stiekeme droom waar te maken: een eigen restaurant openen. Dat doen ze op 4 toplocaties in Brugge, Gent, Mechelen en Leuven en onder het allesziend oog van sterrenchef Sergio Herman.

Het concept, de inrichting, het team, het menu: álles moet kloppen. De duo’s krijgen de tijd om zich voor te bereiden en gaan nadien per 2 de strijd aan met elkaar. De winnaar van elke battle gaat door naar de finale. Om die finale te halen moeten de duo’s niet alleen Sergio Herman en enkele professionele recensenten overtuigen. Ze openen hun restaurant ook 2 dagen lang voor een betalend publiek. De 2 finalisten zetten de deuren van hun restaurant nog 3 extra dagen open. Wie runt het beste restaurant en wordt als winnaar uitgeroepen?

Wil jij gaan eten bij een van deze duo's? Dat kan! Surf voor meer informatie vliegensvlug naar https://2sterrenrestaurant.vtmtickets.be/.