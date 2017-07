Toegankelijkheid voor mensen met een handicap

VTM zorgt ervoor dat de opnames van ‘2 Meisjes op het Strand’ in Oostende toegankelijk zijn voor iedereen en dus ook voor personen met een handicap. Hiervoor werken wij samen met Inter, leidraad voor toegankelijke evenementen.

Wat wordt er voorzien voor mensen met een handicap?

1. Om een goede zichtbaarheid te garanderen wordt er een rolstoelpodium voorzien voor toeschouwers met een handicap. Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen met een handicap er gebruik van kunnen maken, kan er maximum één vriend, familielid of kennis mee op dit rolstoelpodium. (Let wel, we geven voorrang aan rolstoelgebruikers). Ben je graag zeker van een plekje op het rolstoelpodium? Je kan dit op voorhand aanvragen bij Inter door volgend inschrijvingsformulier in te vullen: https://goo.gl/forms/RB0qkdsbdRSKPlhu2. Gelieve jouw reservatie ten laatste 7 dagen op voorhand te doen.

Heb je op voorhand geen aanvraag gedaan voor het rolstoelpodium? Meld je dan aan het infopunt aan de ingang en we informeren je wat de mogelijkheden nog zijn. Let wel: vol is vol.

2. Op de opnamelocatie het Klein Strand in Oostende worden er verhardingen voorzien tot aan het rolstoelpodium.

3. Er is een toegankelijk toilet voorzien aan het rolstoelpodium.

4. In de omgeving zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

5. Assistentiehonden zijn welkom op het Klein Strand tijdens de opnamedagen.

6. Er zijn ook Inter-vrijwilligers aanwezig op wie je gratis een beroep kunt doen. Ze zijn duidelijk herkenbaar door hun wit hesje met het logo van Inter. Aarzel niet om een assistent aan te spreken wanneer je hulp kan gebruiken.

Op de opnamedagen kan je met uw vragen ook terecht bij het infopunt of je kan bellen naar 0477/86.36.13 (op 8 augustus 2017) of naar 0495/89.13.91 (op 9 augustus 2017)

Alle vragen vooraf kan je stellen via 2meisjesophetstrand@inter.vlaanderen

Meer info over Intro, check www.intro-events.be.