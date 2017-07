2 MEISJES OP HET STRAND: ZO MAKEN WE ER SAMEN EEN MUZIKAAL FEEST VAN

Huishoudelijk reglement

Zomer, fijne mensen en heerlijke live muziek. Wat heb je meer nodig om er een feest van te maken. We hebben er alle vertrouwen in dat jij als bezoeker van 2 Meisjes op het Strand een leuke tijd wil beleven. Omdat zoiets voor iedereen toch wat anders betekent, hebben we enkele algemene, voor de hand liggende regels

EVEN IN HET KORT

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen:

· Ons veiligheidsteam en onze medewerkers zijn er om je te helpen. Volg hun aanwijzingen dus onmiddellijk op.

· Voor de veiligheid weren we rugzakken aan de ingang. Laat ook jouw rugzak dus achter in de voorziene lockers aan de ingang.

· We hebben lekkere drankjes en hapjes voor je klaarstaan. Neem dus geen eigen drank of etenswaren mee naar binnen. En ook omgekeerd: laat je bekertjes en petflessen op het terrein als je naar buiten gaat.

· Laat je persoonlijke spullen niet onbeheerd achter. Doe je dit toch, weet dan dat ‘t op eigen risico is.

· Aan de ingang zullen jij en je handbagage aan een verplichte controle worden onderwerpen. Nu al bedankt voor je spontane medewerking!

OOK NIET TE VERGETEN…

· 2 Meisjes op het Strand is een opname voor een tv-programma. Tijdens het evenement maken we dus logischerwijs foto’s, video- en audio-opnames. Wanneer je aanwezig bent op 2 Meisjes op het Strand, geef je dan ook stilzwijgend je toestemming om dit materiaal van jou te publiceren, kopiëren en/of verder te gebruiken.

· Feesten is leuk, maar anderen hebben er misschien minder zin. Respecteer daarom de nachtrust van de buren, zoals de regels betreffende het goed nabuurschap.

· Er zijn meer dan voldoende toiletten. Wildplassen is dus écht niet nodig. Ook niet buiten het terrein, tenzij je graag de plaatselijke politie sponsort.

· Heb jij of iemand die met jou komt meefeesten last van epilepsie? Denk eraan dat we tijdens de show lichten en stroboscoopeffecten gebruiken. Maak je je zorgen of voel je een aanval opkomen? Ga dan onmiddellijk naar de EHBO-post op het terrein.

· We houden van muziek en daarom houden we ook van jouw en onze oren. Tijdens de show houden we de decibels dus goed in de gaten. Toch kan het gebeuren dat geluidsniveaus pieken. Het kan dus nooit kwaad om oordopjes te dragen. Deze kan je trouwens gratis aan de infostand verkrijgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gehoorschade.

2 Meisjes op het Strand, dat is een feest voor iedereen. Daarom is het volgende verboden op ons terrein:

o kledij en accessoires die gevaarlijk kunnen zijn of voor verwarring zorgen bij de veiligheid of organisatie van de opnames,

o honden, katten en andere huisdieren,

o vuurwerk of ander explosief materiaal,

o scherpe voorwerpen en wapens,

o professioneel AV-materiaal (audio, video, film),

o glas, blik, plastic flessen, je eigen drank & etenswaren,

o selfiesticks, paraplu’s, stoeltjes,

o geldinzamelingen of voorwerpen gratis uit te delen, ruilen of te koop aan te bieden,

o te flyeren of stalen uit te delen op het Klein Strand of in de buurt op de dijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie,

o rugzakken, handtassen, valhelmen,… Deze kan je aan de ingang opbergen in de lockers.

o Muziek is de drug. Alle andere verboden hoeveelheden verdovende of stimulerende middelen weren we dus strikt aan de ingang (zero tolerance). De persoon die deze op zak had, mag het terrein ook niet op. #partyover

Als bezoeker ben je verantwoordelijk voor de schade die je uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkent aan anderen. Kinderen en personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleider(s). De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door enige bezoekers.

Iedereen is welkom op 2 Meisjes op het Strand. Toch komt veiligheid op de eerste plaats. Daarom weigeren we de toegang aan:

· personen onder invloed van drugs of alcohol,

· personen die voorwerpen, eigendom van de organisatie, van partners, leveranciers en van derden in het algemeen beschadigen of vervreemden,

· personen die andere bezoekers intimideren en/of vechtpartijen uitlokken,

· personen die zich weigeren te onderwerpen aan de toegangscontrole,

· personen die zich niet schikken aan de algemeen geldende normen betreffende goed gedrag en zeden.

· De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang te beperken of te weigeren voor bepaalde groepen of individuen.

Zodra je het terrein van 2 Meisjes op het Strand betreedt, geef je aan dat je onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze regels. Ben je hier niet mee akkoord? Dan zien we je graag later terug.