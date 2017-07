2 Meisjes op het Strand komt terug!

Een zomerse zeebries, een mooie zonsondergang, duizenden toeschouwers op het strand, en een spetterend muziekfeest waarbij een heleboel artiesten tal van hits brengen. Daarvoor moet je deze zomer op het Klein Strand in Oostende zijn! Bij '2 Meisjes op het Strand' staan er telkens een reeks bekende artiesten op het podium die niets dan zomerhits zullen brengen. En bij elke opname zijn twee andere bekende meisjes host van het programma.

Aflevering 1:

Presentatie: Dina Tersago en Olga Leyers

Artiesten: Bent Van Looy, K3, State of Mind (Gilles, Kjell, Sepp en Sebastian van The Voice) Johannes Genard, Lola & Jan (ook van The Voice), Coco Jr, Gers Pardoel en Zwartwerk

Op televisie: vrijdag 19 augustus 2016

Aflevering 2:

Presentatie: Nathalie Meskens en Natalia

Artiesten: Laura Tesoro, Paul Michiels, Ian Thomas, Stan van Samang, Laura Lynn, Christoff, Belle Perez en 2 Fabiola van de partij.

Op televisie: vrijdag 26 augustus 2016

Aflevering 3:

Presentatie: K3

Artiesten: Milow, Slongs Dievanongs, Tourist LeMC, Dana Winner, KIA, Bart Peeters, Jan (The Voice), Pieter Embrechts, Isolde Lasoen, Willy Sommers

Op televisie: vrijdag 2 september 2016