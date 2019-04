Jelle Leemans uit Rumst verdween op 21 november 2013. Zijn lichaam werd nooit gevonden, maar de speurders gaan ervan uit dat hij vermoord werd in Nederland door criminelen uit het drugsmilieu. Zijn auto werd wel nog aangetroffen, in Merksem. In FAROEK LIVE doen de speurders samen met de mama en een vriend van Jelle een oproep aan getuigen. De Nederlandse politie De gouden tip die naar Leemans leidt levert 15.000 euro op.