Mozes licht een tipje van de sluier op

Comité P legt Marnix en Simon op de rooster over de schietpartij. Marnix is aangeslagen maar Simon neemt hem in bescherming. Peter en Vicky blijven, tegen Liesbets wil in, het rusthuis in de gaten houden en komen wel heel dichtbij Mozes. De pers is in alle staten wanneer Mozes een mail stuurt naar de krantenredacties met een nieuwe tip. Vicky zoekt bronsgieter Felix thuis op, die verrast is dat ze weet waar hij woont. Hun ontmoeting is geen toeval, zegt Vicky...