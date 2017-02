Wesley Gibson is een weinig ambitieuze kantoorbediende die een eenvoudig familieleven lijdt. Wanneer hij op een dag te horen krijgt dat zijn vader vermoord werd, ontdekt hij dat die er wel een heel avontuurlijk bijberoep op nahield: dat van huurmoordenaar. Wanneer de organisatie waarvoor zijn vader werkte Wesley contacteert en hem de kans geeft om in zijn vaders voetsporen te treden, hapt Wesley tegen alle verwachtingen in toe. Hij blijkt zelfs een waar natuurtalent. Samen met zijn collega Fox gaat hij bovendien op zoek naar de moordenaar van zijn vader.