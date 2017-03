Von Ryan's Express

Italie, augustus 1943. Het vliegtuig van de Amerikaanse kolonel Joseph L. Ryan is neergehaald door de Italianen. Hij wordt meteen gevangen genomen en naar een kamp gebracht. Bij zijn aankomst blijkt hij van alle gevangenen de hoogste in rang te zijn en de Britse majoor Fincham verwacht van hem dat hij een ontsnappingsplan uitdoktert. Ryan is het hier niet mee eens omdat hij vermoedt dat de bevrijding niet lang meer op zich zal laten wachten en omdat zo'n ontsnapping slachtoffers zal eisen onder de verzwakte soldaten. Maar Ryan wordt voor voldongen feiten gesteld en hij is verplicht zijn medegevangenen veilig naar de kust te gidsen.