BINNENKORT: Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life 21/03/2017 - 16:56 ‐ 1 keer bekeken Maandenlang heeft Koen Wauters met een cameraploeg Tom Boonen gevolgd. Dit levert een uniek portret op van één van de grootste sporticonen van de laatste twintig jaar. Een aantal momenten uit Toms onwaarschijnlijk rijk gevulde wielercarrière staan voor eeuwig en altijd in ons collectief geheugen gegrift. Het moment waarop hij in 2005 wereldkampioen werd in Madrid, zijn vier overwinningen in Parijs-Roubaix en hoe hij daar vorig jaar na een heroïsche strijd strandde op een tweede plek, zijn vele andere overwinningen in Vlaamse klassiekers… Aan die fantastische wielercarrière komt binnen een paar weken een einde. Tom kapt er mee na Parijs-Roubaix, ‘zijn’ koers. Ook die laatste rit op 9 april zal Koen van dichtbij volgen. Facebook

