Laura Tesoro en Josje naast Sean Dhondt in de coachstoel van The Voice Kids

Kleine performers met grote talenten betreden het podium in The Voice Kids. Ze zijn tussen zeven en veertien jaar oud en wagen, gesteund door hosts An Lemmens en Kürt Rogiers, hun kans om Vlaanderen te imponeren met hun zangkunsten. De eerste stap: coaches Natalia, Sean en Slongs wegblazen met een straffe blind audition. De talenten die de drie coaches kippenvel kunnen bezorgen, nemen het tegen elkaar op in de Battles, waarna slechts zes van hen doorstoten naar de grote finale. De beste stem wordt uiteindelijk dé Voice van Vlaanderen onder de kids!

De volledige afleveringen van The Voice Kids kunnen na uitzending 7 dagen lang gratis worden bekeken op vtm.be en via de VTM-app.