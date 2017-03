The Prisoner of Zenda

De Britse aristocraat Rudolf Rassendyll gaat op vakantie naar Ruritanië, het land waar zijn familie oorspronkelijk vandaan komt. Eenmaal daar ontdekt hij dat hij sprekend lijkt op de huidige koning, die ook Rudolf heet. De avond voor ceremonie waarbij Rudolf gekroond zal worden, wordt de koning echter ontvoerd door zijn kwaadaardige broer Prins Michael. De koning wordt gevangengezet in een kasteel in het kleine plaatsje Zenda. Om te voorkomen dat Michael de troon in handen krijgt, overtuigen kapitein Sapt en Fritz von Tarlenheim, beide vertrouwelingen van de koning, Rudolf om de plaats van de koning in te nemen. Tijdens de drie maanden dat Rassendyll voor koning speelt, krijgt hij een relatie met prinses Flavia.