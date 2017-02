The Ghost And The Darkness

Dit is het waargebeurde verhaal van een jonge, briljante ingenieur die in 1896 naar Afrika vertrekt voor een opdracht. Hij moet er de aanleg van een spoorweg tussen Mombassa en het Victoriameer afwerken. De brug over de Tsavoririvier, het belangrijkste bouwwerk van het project, moet het Britse imperium de controle verzekeren over de ivoorhandel tussen Oost-Afrika en een doorslaggevend voordeel opleveren in de strijd tegen de Franse en Duitse concurrenten. Op de werf van Tsavori is de sfeer helemaal verziekt, maar Patterson slaagt erin de orde en het respect van zijn manschappen te krijgen, wanneer hij met één kogel een dolende leeuw neerknalt. Enkele dagen later worden er echter opnieuw leeuwen gesignaleerd, die allesbehalve bang zijn van mensen.