The Deer Hunter

Michael, Steven en Nick zijn drie jonge fabrieksarbeiders uit Pennsylvania die zich vrijwillig aanmelden om te gaan vechten in Vietnam. Op een dag worden ze gevangen genomen door de Vietcong, die hen martelt en dwingt om Russische roulette te spelen tegen elkaar. Als bij wonder slagen ze erin te ontsnappen uit het gevangenenkamp, maar tijdens hun vluchtpoging raken ze elkaar kwijt. Terwijl Michael naar huis terugkeert en een nieuw leven begint met Nicks vroegere vriendin Linda, is er van zijn twee vrienden nog steeds geen spoor. Maar Michael heeft moeite om zich opnieuw aan te passen aan het dagelijkse leven in de Verenigde Staten en slaagt er niet in zijn oorlogtrauma's te verwerken. Hij is niet klaar om dit hoofdstuk af te sluiten zonder Steven en Nick veilig naar huis te halen...