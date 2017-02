Vandaag start de zoektocht naar The Band!

Stemmen die blenden. Jongens met een hart voor Nederlandstalige muziek. Authentieke persoonlijkheden die samen dezelfde ambitie koesteren. En dat boys only. Dat is The Band, de grootste zoektocht van Vlaanderen en Nederland naar nieuw mannelijk zangtalent. Tientallen mannen worden door hosts Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Jim Bakkum het podium opgestuurd. Allemaal willen ze hetzelfde: een plekje in The Band bemachtigen. De mening van de 100-koppige publieksjury is doorslaggevend. Pas wanneer zij overtuigd zijn, schuiven de indrukwekkende tribunes open en wordt de auditie verdergezet voor juryleden Slongs Dievanongs, Min Hee Bervoets, Kris Wauters en Nielson. Wie zingt zichzelf naar de liveshows? Wie matcht het best met wie? En wie wordt uiteindelijk The Band?