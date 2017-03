Geert Wilders, de Nederlandse Trump?

Woensdag 15 maart - Terwijl woensdagavond in Nederland de stemmen van de verkiezingen volop worden geteld, tonen we in Telefacts een portret van de man die de verkiezingsstrijd alvast naar zijn hand heeft gezet: Geert Wilders van de PVV, de grootste uitdager van minister-president Mark Rutte (VVD) en de man die nu al jaren woede en bewondering opwekt in Nederland, en daarbuiten.

Wie is Geert Wilders, wie zijn de mensen die op hem stemmen en hoe komt het dat hij zo succesvol is? In de reportage onderzoeken de filmmakers de drijfveren van Wilders en zijn aanhang. En via kiezers, partijgenoten, collega’s en een onderzoek naar het verleden van Wilders, trachten de filmmakers Wilders te begrijpen. Wie voelt zich aangetrokken tot de denkbeelden van Wilders en wat betekent de groei van de PVV voor Nederland?

Daarnaast geven we in Telefacts de laatste stand van zaken mee van de Nederlandse Parlementsverkiezingen.

We zijn er woensdag 15 maart om 22.25.