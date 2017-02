Tegen De Sterren Op is terug vanaf 22 februari!

Nathalie Meskens, Ella Leyers, Guga Baúl, Jonas Van Geel, Walter Baele, Ivan Pecnik, Clara Cleymans, Chris Van Espen en Tine Embrechts zijn op woensdag 22 februari 2017 helemaal terug met een nieuw seizoen van Tegen de Sterren Op en ze hebben grootse plannen! Meer dan ooit zal Tegen De Sterren Op kort op de bal spelen. Niets of niemand is nog veilig. Wie maandag in de krant staat of op tv komt, kan maar beter beseffen dat hij of zij twee dagen later zomaar eens in Tegen De Sterren Op zou kunnen zitten.