Shredder en zijn kwade Foot Clan hebben New York City in een ijzeren greep. De toekomst is grimmig tot de vier broers Michelangelo, Donatello, Leonardo en Raphael vanuit de riolen hun lot ontdekken als de Teenage Mutant Ninja Turtles. De Turtles werken met de onverschrokken reporter April en haar bijdehante cameraman Vern Fenwick om de stad te redden en Shredders duivelse plan tegen te houden.