Shanghai Noon

China, 19e eeuw. Om aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen vlucht prinses Pei Pei naar de Verenigde Staten. Ze is nauwelijks op Amerikaanse bodem of de jonge vrouw ontdekt dat ze in de val is gelokt. Haar begeleiders blijken gangsters te zijn, die het gemunt hebben op de goudstukken van haar vader. Chong Wang is een klunzige keizerlijke wacht die - mits de bemiddeling van zijn invloedrijke oom - samen met drie collega's uitgekozen wordt om de ontvoerde prinses terug naar de Verboden Stad te halen...