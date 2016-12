Dat prins Laurent deze week in de Senaat was, zal iedereen geweten hebben. Niet omdat het over dierenwelzijn ging. En ook niet omdat Laurent weer aan het bellen was tijdens andermans toespraak. Maar wel vanwege zijn tirade nadien. De prins haalt keihard uit naar de politiek en vooral naar zijn eigen familie. In een peiling van de collega's van RTL, krijgt de prins er nog maar eens van langs. Niét van de politiek of zijn familie deze keer, wél van de Belgische bevolking.