Romancing The Stone

De New Yorkse Joan Wilder heeft naam gemaakt als auteur van romantische thrillers. Haar boeken zijn voor haar een soort vlucht uit de werkelijkheid, al hoopt ze ooit een van haar knappe boekenhelden in levende lijve te ontmoeten. Plots wordt haar leven door elkaar geschud. Een indringer heeft haar appartement overhoop gehaald en even later krijgt ze een alarmerend telefoontje van haar zus. In Colombia op zoek naar het lijk van haar vermoorde echtgenoot, werd Elaine gekidnapt. Wil Joan haar zus levend terugzien, dan moet ze onmiddellijk naar Cartagena vertrekken en de kaart meebrengen waarop de vindplaats van een kostbaar juweel staat aangegeven. Joan laat prompt alles achter zich en vertrekt. Eens ter plaatse loopt het al meteen fout: Joan neemt een verkeerde bus en belandt midden in de levensgevaarlijke jungle.