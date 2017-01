In deze aflevering van Rijker dan je Denkt? voelt Staf zich echt thuis want plots komt zijn eigen moeder binnengewandeld. Moeder Coppens heeft o.a. een zwaard dat een familielid meebracht uit het Afrikaanse Tsjaad. Maar hoeveel is het zwaard waard? En aan wie zal moeder Coppens het dan schenken? Aan Staf of aan zijn broer Mathias?