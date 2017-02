De charmante Charlie Mortdecai is kunsthandelaar en parttime-schurk. Gewapend met enkel zijn looks en zijn betoverende glimlach reist hij de wereld rond om een gestolen schilderij te bemachtigen. Dat zou de code bevatten van een verloren gewaande bankrekening vol nazigoud. Maar zijn missie verloopt niet zonder slag of stoot: enkele boze Russen, de Britse geheime dienst, zijn belachelijk mooie vrouw en een internationale terrorist zitten hem op de hielen.