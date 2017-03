In de eerste aflevering van Moerkerke en de Vrouwen stapt Cathérine Moerkerke in de wereld van de erotiek. Want het blijft voor haar een raadsel hoe vrouwen zich fysiek kunnen geven, zonder er emotioneel onderdoor te gaan. Daarnaast heerst er nog altijd een groot taboe rond de sector. Dat wil Cathérine met deze reportage doorprikken.