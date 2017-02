Zusjes Chloë en Magali openen pop-uprestaurant in Japanse Tuin

Het was een tijdje stil rond de winnaars van Mijn Pop-uprestaurant 2016, Chloë en Magali. Maar ze hebben niet stilgezeten! Van 4 tot en met 26 maart baten zij de pop-up Yügen uit in de Hasseltse Japanse Tuin. Niet zomaar, want de Japanse Tuin blaast dit jaar 25 kaarsjes uit.

De zusjes serveren in hun pop-uprestaurant een verrassende mix van Japan-geïnspireerde Westerse gerechten en ook enkele typisch Japanse gerechten. Maar wat betekent Yügen? Volgens Chloë zou het een Japans woord zijn dat de bewustwording van de omgeving en de waardering voor o.a. schoonheid betekent. Heel passend, want het restaurant heeft een mooi plekje in het midden van het kerselarenpark.

Wil je de nieuwe pop-up in Hasselt een bezoekje brengen? Dan is het aangeraden om te reserveren.