VTM betuigt medeleven aan Ellemieke & Sergio Herman

Met grote spijt verneemt VTM het zware verlies van Ellemieke en Sergio Herman. De directie en de medewerkers bieden hun medeleven aan de hele familie aan.

Zoals bekend, nemen Sergio en Ellemieke de volgende weken de tijd om tot rust te komen en dit verlies te verwerken. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Sergio zijn activiteiten als jurylid in Mijn Pop-uprestaurant 2017 in de volgende afleveringen zal terugschroeven. De programmamakers bekijken momenteel hoe de jury in tussentijd verder zal te werk gaan.

VTM wenst Ellemieke, Sergio en hun kinderen veel sterkte toe en hoopt dat ze dit verlies in alle rust kunnen verwerken. Ook collega-juryleden Gert Verhulst en Sepideh Sedaghatnia, alle kandidaten van Mijn Pop-uprestaurant 2017 én productiehuis Zodiak Belgium dragen het gezin een warm hart toe in deze moeilijke tijden.