Opbouw XL-pop-ups gestart in Antwerpen en Kortrijk!

Met 3 aan elkaar grenzende pop-ups op 2 verschillende stadspleinen zorgt Mijn Pop-uprestaurant 2017 meteen voor een eerste verrassing van formaat. De concurrentie wordt nog scherper en de pop-ups nóg imposanter. Vanaf vandaag - maandag 9 januari 2017 - wordt alles in gereedheid gebracht op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen en het Schouwburgplein in Kortrijk. Op elk plein worden de XL-constructies neergepoot die binnenkort worden omgetoverd tot originele pop-uprestaurants met elk een eigen verhaal.

Drie pop-ups per stad, dat levert enkele straffe cijfers op. Op elk plein komen 45 units van 18 m². De units wegen maar liefst 2.500 kg per stuk en bekleden een totale oppervlakte van 1.188 m². Per stad zijn er 23 transporten uitzonderlijk vervoer nodig om de pop-ups ter plaatse te krijgen en 5.800 werkuren om ze op te bouwen. De restaurants zullen uiteindelijk bekleed worden met 17.150 m hout. Elk restaurant beschikt over een eigen afvalwaterfiltering.

Voor het eerst zullen de bezoekers van de pop-ups op de Gedempte Zuiderdokken en het Schouwburgplein de keuze hebben tussen drie aan elkaar grenzende restaurants. Achter elke voordeur schuilt een andere beleving. Wie slaagt erin om origineel uit de hoek te komen? En wie ziet zijn gasten bij de buren tafelen?

Ga zelf aan de slag in één van de pop-ups!

Het nieuwe seizoen van Mijn Pop-uprestaurant is intussen in volle voorbereiding en dus gaan de duo’s op zoek naar personeel. Ben je chef, souschef, keukenhulp, maître, kelner of afwasser en kan je je heel binnenkort voor enkele maanden engageren in Antwerpen of Kortrijk? Wil je de duo’s mee naar de overwinning loodsen? Ga dan snel naar de jobpagina van Adecco en stel je kandidatuur. Wie weet bouw jij binnenkort mee aan het succes van één van de pop-uprestaurants!